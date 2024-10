IL PIZZINO SPOT di Urgo: Legumi e ortaggi Contro Israele abbiamo ammirato uno dei più fulgidi talenti del nostro campionato, Nicolò Fagioli...

Nonostante la vigorosa contrarietà di Umberto Chiariello, per fortuna la partita tra Italia e Israele si è regolarmente giocata. Non avrei voluto perdermi infatti - e per nessuna ragione al mondo - l'opportunità di vedere all'opera uno dei più fulgidi talenti del nostro campionato, Nicolò Fagioli. Per correttezza nei suoi confronti e inconsistenza delle accuse mossegli non citerò in alcun modo colpe e squalifiche, bensì i forti sentimenti patriottici che gli hanno impedito di cantare l'inno nazionale e le straordinarie doti tecniche che lo hanno escluso dal match alla fine del primo tempo.