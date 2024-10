Conte prepara due novità per l'Empoli: ci sarà un debutto dal primo minuto Fuori Lobotka e Olivera: al loro posto pronti Gilmour e Spinazzola per la sfida di domenica

Ancora qualche pensiero per Antonio Conte, che purtroppo non ha visto i suoi nazionali tornare tutti in buone condizioni. Infortunio certificato per Stanislav Lobotka, con una distrazione muscolare che rischia di tenerlo fermo circa 15 giorni. Il regista azzurro si è infortunato nella gara della sua Slovacchia contro l'Azerbajan. A Empoli, domenica alle 12.30, la sua assenza è sicura. Conte lo sostituirà con Gilmour, lo scozzese anche lui reduce da due partite con la sua nazionale in Nations League, e che giocherà proprio nel ruolo di Lobotka. Praticamente sicura anche l'assenza di Mathias Olivera: il terzino uruguaiano sarà l'ultimo a rientrare. Solo domani sarà a Castel Volturno, e non rientrerà nelle migliori condizioni. Nella gara contro l'Ecuador ha accusato un fastidio muscolare.

E' stato lo stesso giocatore a rassicurare lo staff medico azzurro. "Niente di grave" ha fatto sapere. Probabilmente solo una contrattura, ma dovrebbero comunque essere previsti esami per scongiurare ogni dubbio. Al posto di Olivera il forte candidato è Leonardo Spinazzola, pronto al rientro da titolare, anche se in un ruolo a lui inconsueto, come terzino sinistro nella difesa a quattro. Assente molto probabile anche il portiere Alex Meret: in questo caso le nazionali non c'entrano. L'estremo difensore non ha ancora del tutto recuperato dalla lesione muscolare: il suo rientro dovrebbe essere previsto per la gara contro il Lecce di sabato prossimo. Al suo posto in porta ancora Elia Caprile.