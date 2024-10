"Ce ne faremo una ragione". De Laurentiis manda un messaggio a Kvaratskhelia Mentre i tifosi apprezzano il Napoli cinico e concreto di Conte, ecco le schermaglie sul rinnovo

Il Napoli resta saldamente primo in classifica, ma con le inseguitrici Inter e Juventus che restano in scia. A Empoli è arrivata la vittoria, ma con un brutto primo tempo che però non sembra preoccupare i tifosi. Gli azzurri hanno raggiunto per la seconda volta in questo campionato le tre vittorie consecutive, e l'atteggiamento cinico della squadra sembra quello giusto per competere seriamente per lo scudetto. Da sistemare c'è la questione Kvaratskhelia, con De Laurentiis ha lanciato un messaggio molto chiaro sul rinnovo: "Ci sono stati casi precedenti - ha detto il presidente - e se andrà via ce ne faremo una ragione". La strategia è chiara, ma neanche questo preoccupa i tifosi, convinti che il Napoli farà una grande stagione.

Aurelio De Laurentiis, in merito alla difficile trattativa per il rinnovo del contratto del georgiano, s'è espresso così: "Ci sono stati casi precedenti, se andrà via ce ne faremo una ragione. E' importante rispettare il volere dei giocatori, ma anche quello della società", ha dichiarato.

A novembre è previsto un nuovo incontro tra i vertici del club partenopeo e il procuratore di Kvara, l'agente georgiano Mamuka Jugeli, per discutere dell'adeguamento e del prolungamento del contratto scadenza giugno 2027. Ma le premesse non sono le più rosee: Kvara si aspettava una gratificazione subito dopo la grande stagione che ha portato allo Scudetto e ora che è entrato nel terzo anno di contratto, e continua a guadagnare meno di due milioni a stagione, sembra deciso a riprendersi con gli interessi il tempo perduto. L'ultima richiesta fatta al club partenopeo è di otto milioni di euro più bonus, mentre De Laurentiis non è disposto ad andare oltre i sei milioni a stagione. Bonus compresi.