IL PIZZINO SPOT di Urgo: I buoni consigli Il presidente del Napoli sbaglia se con Kvara segue la stessa strategia utilizzata con Osimhen

Il calcio italiano è da sempre pieno di buoni consigli, basta non ascoltarli. È quello che sta accadendo a chi suggerisce ad Aurelio De Laurentiis di fare il muso duro con Khvicha Kvaratskhelia, l'unico vero talento naturale che ha il Napoli e che le controversie economiche, le invidie interne ed esterne alla squadra e le molte ombrosità caratteriali del georgiano non possono che far peggiorare. Sconsiglio chi di dovere a imboccare la strada già tracciata con Victor Osimhen; con quel tira e molla ozioso sui conti, per poi finire col concedere troppo sperando di avere in cambio altrettanto.