IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il gioco del calcio Inter e Juve giocano al calcio, sport che il Napoli, allo stato, sembra ignorare...

Ho visto Inter-Juventus, non tanto per un interesse particolare per le squadre più accreditate per la vittoria finale di questo campionato, ma perché Antonio Conte - allenatore del Napoli - aveva dichiarato che l'avrebbe vista. Detto che nessuna delle due formazioni pare avere ancora del tutto carburato, la mia curiosità si limitava a domandarmi se il tecnico azzurro si sarebbe preoccupato oppure no. Fossi in lui io lo farei. Le due pretendenti allo scudetto, infatti, giocano al calcio, quello sport che si fa con un pallone che rotola e di cui il Napoli, allo stato, sembra ancora ignorarne i fondamenti.