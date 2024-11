Inter-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania Arriva la limitazione per il big match del 10 novembre

La decisione era nell’area. Si sapeva che per i precedenti con l’Inter ci sarebbe stato il divieto da trasferta per i tifosi del Napoli residenti in Campania per la sfida del prossimo 10 novembre in casa dell’Inter. Ieri è arrivata l’ufficialità del divieto da parte delle istituzioni. A prendere il provvedimento è stato il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. Il rappresentante del governo cittadino, viste le decisioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha adottato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella RegioneCampania, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione del Napoli, con l’esclusione dei residenti in Campania titolari della fidelity card dell’Inter; nonché la vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card del Napoli, sottoscritta prima del 28 ottobre 2024 e non residenti nella Regione Campania.Ormai c’è da anni questo veto. Da quando nel 2018 venne investito da un van durante un scontro tra le due fazioni.