Conte non condanna il Napoli: "L'Atalanta è più forte" L'allenatore dopo il ko del "Maradona": "I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara persa 3-0 contro l'Atalanta: "Devo essere molto sincero, penso che la squadra abbia performato nella giusta maniera. Ci sono stati episodi sui gol che hanno fatto la differenza, nei quali possiamo fare meglio ma sul piano dell'atteggiamento non posso dire niente alla squadra. C'è poco da rimproverare ai ragazzi, finora abbiamo fatto benissimo. Abbiamo incontrato una squadra che al momento è più forte di noi, non per mettere le mani avanti ma solo perché analizzo e valuto le situazioni. L'Atalanta ha vinto la scorsa Europa League e oggi ha una squadra strutturata per la Champions che deve far paura a tutti quanti con un ottimo allenatore. Noi dobbiamo prendere queste partite e valutarle perché fanno parte di un percorso. Loro sono tanti che lavorano insieme, ogni anno mettono dei mattoni. Non dobbiamo vergognarci se in questo momento possono essere un punto di riferimento per noi".

Poteva esserci un'alternativa alla palla su Lukaku? "C'erano situazioni preparate, quando vai a duello sappiamo che l'Atalanta è molto forte. Le situazioni le abbiamo sviluppate, ci è mancato l'ultimo passaggio, il tiro preciso che invece l'Atalanta ha avuto. Sono stati molto più bravi in alcune situazioni, nel tenere più palla e sviluppare azioni offensive però la partita è stata molto equilibrata".