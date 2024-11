Conte resta primo, dribbla le critiche e guarda all'Inter L'allenatore azzurro ha parlato di superiorità dell'Atalanta ieri al "Maradona"

Non è stato un turno di campionato favorevole per il Napoli: sconfitto in casa dall'Atalanta e con Inter e Juventus che hanno vinto. I nerazzurri, prossimi avversari domenica prossima a San Siro, hanno accorciato a un punto di distanza. Gli azzurri, quindi, restano primi in classifica, ma con qualche certezza in meno rispetto alla vigilia. Ora c'è il rischio di perdere il primo posto in quello che rimane comunque uno scontro diretto. L'Inter si è rimessa in marcia e un altro risultato negativo potrebbe portare contraccolpi psicologici. Dopo la sconfitta con l'Atalanta non sembra così: il pubblico del "Maradona", anche ieri sold out, ha applaudito e incoraggiato la squadra nonostante il 3-0 interno. La prima sconfitta in casa e la seconda stagionale. Conte ha subito arginato le critiche su un atteggiamento poco combattivo dei partenopei, soprattutto nel secondo tempo. Per l'allenatore a fare la differenza è la superiorità della squadra di Gasperini.