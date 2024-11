Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti: da valutare Folorunsho Domenica sera la sfida a San Siro contro l'Inter. Lobotka verso il recupero

Oggi il Napoli torna al lavoro per cominciare a preparare la sfida di domenica prossima in casa dell’Inter. Lo staff di Antonio Conte dovrà valutare le condizioni di Folorunsho che prima della sfida con l’Atalanta ha accusato un problema muscolare e per forza di cose è finito in tribuna. Per il resto il gruppo è completo visto e considerato che anche Lobotka lavorerà con il gruppo.