Tante incognite in vista della Roma, ma anche McTominay ci sarà Il centrocampista scozzese ha rassicurato sulle sue condizioni dopo il problema in nazionale

Sarà una ripresa piena di incognite per Antonio Conte, che col suo Napoli affronterà la Roma al Maradona dopo la sosta. I giallorossi hanno cambiato allenatore, e l'arrivo di Claudio Ranieri al posto di Juric può portare a una scossa, almeno dal punto di vista caratteriale. L'esperto tecnico, tra l'altro ex del Napoli, è stato accolto con entusiasmo e ha promesso di riportare equilibrio: tradotto in altre parole vuol dire che l'imperativo è non prenderle. Debuttare anche solo con un pareggio in casa della capolista sarebbe un risultato sicuramente positivo.

Ecco perché Conte si aspetta una Roma chiusa in difesa e attenta soprattutto a non prendere gol. Il Napoli è reduce da una sconfitta e un pareggio e deve tornare alla vittoria, anche per provare a preservare il primo posto in classifica. Ma contro una Roma coperta serviranno più soluzioni offensive, e per questo Conte chiederà un maggiore apporto a Lukaku, le cui condizioni sono rassicuranti. Non destano preoccupazione le condizioni di McTominay, che ha già rassicurato lo staff medico. Ma le incognite per il Napoli sono anche di natura tattica: ad oggi non è ancora chiaro con che modulo giocherà Ranieri al "Maradona". Difesa a quattro, oppure a tre. Altro lavoro supplementare per lo staff tattico di Antonio Conte.