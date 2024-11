IL PIZZINO SPOT di Urgo: Fermate il calcio Ormai è uno scempio tra giocatori promossi e bocciati, recriminazioni tardive e per lo più inventate

Fermate il calcio, voglio scendere! Non si può assistere senza proferire parola a questo scempio di giocatori promossi e bocciati, recriminazioni tardive e per lo più inventate, rinnovi mancati e procuratori già nella sede di altre società calcistiche, favolose opzioni d'acquisto messe come bandierine su questo o quel fenomeno che verrà (quelli del passato, si sa, sono tutti brocchi). Preferisco si giochi e si assista al calcio mediocre italiano con quell'orrore di arbitri e assistenti che ci ritroviamo a fare il bello e il cattivo tempo. Almeno così siamo certi che si litigherà per una buona ragione.