Napoli, Conte non si fida dell'amico Ranieri L'allenatore azzurro ammette le difficoltà per una Roma con il nuovo allenatore. Domani il big match

Un grande amico da sfidare, ma che rappresenta un avversario scomodo. Antonio Conte ha ammesso di aver telefonato all'amico Claudio Ranieri per congratularsi dell'arrivo sulla panchina della Roma, ma allo stesso tempo non nasconde le preoccupazioni per il big match di domani pomeriggio al "Maradona". Il nuovo allenatore porterà entusiasmo e una probabile reazione emotiva, ma soprattutto rappresenta un'incognita. Conte ammette le difficoltà, ma senza dimenticare che dopo una sconfitta e un pareggio servirà una vittoria per mantenere il primato. Pochi dubbi di formazione per il tecnico, che potrebbe preferire Olivera a Spinazzola nel ruolo di terzino sinistro