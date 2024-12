IL PIZZINO SPOT di Urgo: Rischio bancarotta Conte chiede rinforzi ma così si rischia il default delle casse societarie

Le cose stanno andando come nessuno avrebbe potuto prevedere, neanche nelle più rosee previsioni. E questo non può fare che piacere a chi, come il sottoscritto, ama i colori azzurri come poche altre cose al mondo. Ma lasciatemi dire che mi fa anche molto preoccupare. La ragione dei miei timori sta tutta nelle "minacciose" parole che l'allenatore salentino ha pronunciato dopo la partita contro il Torino. Se si va in Europa - ha detto in sostanza - bisognerà che il presidente Aurelio De Laurentiis metta mano al portafoglio e rinforzi la squadra con elementi di valore e di costo superiori.