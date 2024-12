Dal Venezia in poi scatta la corsa per il sorpasso all'Atalanta Il piano di Conte per sfruttare la Supercoppa e arrivare allo scontro di diretto di gennaio

Natale di riposo dedicato alle famiglie per i giocatori del Napoli, con l'allenatore Antonio Conte che ha concesso la giornata di oggi libera dopo la doppia seduta di ieri. Un piccolo regalo per premiare l'ottimo lavoro svolto fino a oggi, ma da domani si torna in campo per preparare la sfida contro il Venezia di domenica pomeriggio al "Maradona". L'Atalanta, che ha vinto 11 partite consecutive si è ripresa il primo posto, che potenzialmente potrebbe essere occupato anche dall'Inter, che ha una partita in meno. Ma il Napoli è lì, dietro i bergamaschi, a soli due punti di distanza.

E lo scontro diretto contro la squadra di Gasperini non è così lontano. Dopo il Venezia, che chiuderà il 2024 degli azzurri, il nuovo anno si aprirà con la trasferta in casa della Fiorentina. Poi il Verona a Fuorigrotta e il 18 gennaio lo scontro diretto con l'attuale capolista a Bergamo. L'Atalanta, però, sarà reduce dalla Supercoppa e bisognerà vedere quale classifica ci sarà con una partita da recuperare. L'obiettivo di Conte è ritornare al comando sfruttando al meglio le prossime tre partite, senza dimenticare che gennaio si concluderà con la sfida in casa con la Juventus, e a seguire la Roma. Un inizio di 2025 che sarà un banco di prova per testare le ambizioni dei partenopei.