IL PIZZINO SPOT di Urgo: Parlarsi addosso

Saranno almeno due settimane che non si fa che parlare dell'interesse del Napoli per Danilo, il quasi 34enne difensore brasiliano che pare risolverebbe d'incanto tutti i problemi della squadra azzurra, nessun reparto escluso. Non c'è opinionista (compreso il sottoscritto) che non sia stato interrogato almeno una volta sull'argomento. Fino a quando - prime luci del nuovo anno - Alfredo Pedullà non ha dichiarato sul suo sito che "il Napoli...non si è ancora fatto sentire, magari lo farà presto, ma...servirà un contatto diretto nel tentativo di sbloccare la situazione". Quando si dice parlarsi addosso.