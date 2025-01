Il Napoli è in lutto per la scomparsa del piccolo tifoso Daniele Il bambino era gravemente malato e ha vissuto gli ultimi mesi a contatto con la squadra

Napoli in lutto per la scomparsa del piccolo Daniele, il bambino tifoso del Napoli che negli ultimi mesi ha combattuto contro una brutta malattia, e diventando una vera mascotte azzurra. Spesso presente a Castel Volturno, ha vissuto gli ultimi mesi di vita con la gioia di diventare amico dei suoi beniamini. Per lui ci fu anche una dedica di Anguissa. (foto dall'account Instagram di Antonio Conte)