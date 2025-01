Lukaku "macchinoso" ma sempre più efficace L'attaccante protagonista della manovra offensiva, ed è tornato anche a segnare: sta migliorando

Romelu Lukaku incide e percerti versi decide. Senza l’esplosività di un tempo, senza catturare l’attenzione, ma il belga incide. Forse un po’ macchinosamente, ma Romelu Lukaku ha messo comunque la sua firma. Anzi, una doppia firma: prima l’assist perNeres, poi la rete da calcio di rigore per il 2-0. E finalmente arrivano giudizi positivi, anche dalla critica: come, ad esempio, quella dei tuodiani sportivi. Se una volta entrava in nove azioni su dieci, oggi gliene bastano un paio per lasciare il segno, una volta nella sponda essenziale per Neres e l’altra per trasformare il rigore del 2-0. Minimo sforzo, massimo risultato. Un tempo da comparsa in cui fa però una sponda per il gol annullato; poi batte De Gea dal dischetto.

L’attaccante ha spianato la strada al vantaggio di Neres e raddoppia dagli undici metri, segnando il settimo sigillo in stagione e riscattando l’errore dal dischetto contro il Venezia. Fa a sportellate con Comuzzo ed entra nell’azione del vantaggio azzurro. Gioca quasi solo con le spalle alla porta, ma lo fa bene e così fa da catapulta per Neres che segna. Trasforma con sicurezza il rigore. Sempre macchinoso, ma utile. Conte ha più volte detto che ormai è un po’ stanco di parlare sempre di Lukaku, anche se è comprensibile che la maggior parte delle attenzioni siano tutte rivolte verso il suo “pupillo”, ossia l’attaccante che l’allenatore azzurro ha voluto a tutti i costi nel suo Napoli