IL PIZZINO SPOT di Urgo: Meglio il liscio! Dopo Hasa un altro pezzo da 90, Cesare Casadei, certo discendente della omonima orchestra...

Dopo il colpo Luis Hasa, il Napoli si è precipitato su un altro pezzo da 90, Cesare Casadei, certo discendente della omonima schiatta dei signori del liscio (dal capostipite Secondo, al grande Raoul, per finire con il giovane Mirko), famoso per essere stato una promessa dell'Inter e acquistato con inusitata lungimiranza dal Chelsea per 15 milioni di euro, dove dopo essere stato prestato a destra e a manca v'è tornato senza però giocarci praticamente mai.

L'interesse della società azzurra avrebbe spinto quella londinese a chiedere la stessa cifra di acquisto e in più con clausole capestro. Meglio il liscio!