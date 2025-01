Attenzione solo sul Verona: la grande missione di Conte dopo il caso Kvara Gli azzurri in campo questa sera al "Maradona". Oltre al georgiano fuori Olivera e Buongiorno

Riportare attenzione e concentrazione sul campo: questa la richiesta di Conte a poche ore dalla sfida contro il Verona di questa sera - ore 20.45 - allo stadio "Maradona". Una partita che potrebbe essere condizionata dal maltempo, in particolare col forte vento che sfera sulla città da questa notte. Ma la vera è insidia è il caso Kvaratkshelia, esploso in settimana con la notizia della sua volontà di andare al Paris Saint Germain: situazione che Conte ha pienamente confermato, seppur senza citare il club francese, e parlando di una sua forte delusione nei confronti del giocatore. Conte non ha risparmiato neanche qualche critica alla società, alludendo probabilmente alla gestione del rinnovo, che a questo punto non arriverà più. Una problematica che rischia di condizionare la serenità del gruppo e in parte anche dell'ambiente: sorpreso da questa improvvisa e probabile partenza. Ad oggi Kvara è ancora un giocatore del Napoli, ma stasera non ci sarà. Fuori anche Buongiorno e Olivera, con Spinazzola che ne prenderà il posto. E Conte riparte proprio dalla richiesta di massima concentrazione.