IL PIZZINO SPOT di Urgo: Punti di svolta Cosa ha detto la vittoria sul Verona: ci si interroga sul futuro del gruppo...

La sfida col Verona è stata di nuovo un punto di svolta. Come la cocente sconfitta in terra veneta alla prima di campionato aveva cambiato tutte le strategie della preparazione estiva e aveva fatto nascere un'altra squadra, molto più simile a quella costruita da Luciano Spalletti e con la quale aveva vinto uno storico scudetto, così la partita con gli scaligeri al Maradona è stata l'occasione per capire da quali uomini è composta la formazione azzurra, chi di loro crede davvero nel progetto contiano e quanti di quei calciatori sono disposti ad anteporre l'interesse del gruppo a quello di un singolo.