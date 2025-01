IL PIZZINO SPOT di Urgo: Nota di demerito Non ha convinto Doveri, uno dei più fulgidi esempi di bravura tra i nostri direttori di gara

Nella sfida tra Atalanta e Juventus nota di demerito all'arbitro, il divino Daniele Doveri, additato come uno dei più fulgidi esempi di bravura tra i nostri direttori di gara e in realtà mediocre né più né meno di tutti gli altri. Peggio di lui credo ci sia solo quel Federico Dionisi che in Monza-Fiorentina ha rimediato il più elevato numero di figurire barbine che mente umana ricordi. Dell'arbitro romano vi segnalo, solo nel primo tempo, un rigore non dato all'Atalanta per fallo di mano di un giocatore juventino e un'espulsione non comminata a Kolašinac per gomitata in faccia a McKennie.