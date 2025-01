Buongiorno proverà ad andare in panchina contro la Juventus Verso il provino decisivo, ma è più probabile il ritorno contro la Roma

Ha ripreso a lavorare il Napoli. Antonio Conte ha ritrovato i suoi ragazzi per cominciare a preparare la sfida di sabato pomeriggio contro la Juventus. Si dovranno valutare le condizioni di Buongiorno. L’ex Toro è sulla via del recupero e potrebbe andare in panchina contro la formazione bianconera. Per il resto il gruppo è al completo per provare a battere anche la squadra bianconera al Maradona.