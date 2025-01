Napoli, dopo l'addio a Danilo l'idea è Pongracic della Fiorentina Il ds Manna ha dovuto bloccare il prestito di Rafa Marin al Villarreal: serve prima un sostituto

Dopo il dietrofront di Danilo, il Napoli sta cercando di assicurarsi un altro centrale che dovrà sostituire Rafa Marin fino al termine della stagione. Lo spagnolo è diretto al Villarreal e per forza di cose Manna deve provare a prendere un calciatore capace di far parte del gruppo di Conte. Il club azzurro ha provato a chiedere ufficialmente il marcatore ma la Fiorentina ha deciso di fare muro. Pur giocando poco,il croato al momento sembra incedibile. L’investimento di Commisso è stato di 15 milioni di euro ma Pongracic fino ad oggi ha collezionato solo sei presenze. Nel corso della stagione ha accusato dei problemimuscolari che a Firenze non convincono. Ecco, quindi, che potrebbe decidere di accettare la proposta partenopea. Ma i gigliati neanche vogliono sedersi al tavolo per trattare.

Almeno per il momento. Poi magari lasituazione potrebbe sbloccarsi. Il Napoli ha chiesto il prestito del croato e non l’acquisto. Magari la formula sarà con il diritto di riscatto. Nelle prossime ore, però, qualcosa si potrebbe muovere.

L’ALBANESE. Nella lista di Manna c’è ancora Ismaijli. Il difensore classe ’96 dell’Empoli è sempre piaciuto al Napoli. Considerati gli ottimi rapporti con la famiglia Corsi si potrebbe anche aprire uno scenario importante. De Laurentiis sarebbe disposto a sborsare tre milioni di euro per portare a Castel Volturno il 29enne albanese. D’altronde, così come Pongracic, dovrà sedersi in panchina per poi tornare eventualmente utile fino a quando non rientrerà definitivamente Buongiorno.