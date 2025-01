Buongiorno vuole rientrare: potrebbe essere convocato per la Roma Domenica sera all'Olimpico sarà assente Olivera, fermo per infortunio

Doppia seduta di allenamento per il Napoli alla ripresa dei lavori. Dopo la lunga pausa di tre giorni, ieri mattina gli azzurri si sono rivisti a Castel Volturno per cominciare a preparare la sfida di domenica prossima con la Roma. Nel pomeriggio, poi, un’altra sessione dove Conte ha provato un po’ di schemi. Al momento non sembrano esserci dubbi sulla formazione che scenderà in campo all’Olimpico. L’undici base che ha cominciato con la Juventus sarà dal primo minuto anche nella capitale. A Roma ci potrebbe essere un volto nuovo in panchina. Buongiorno, infatti, potrebbe tornare finalmente a disposizione accomodandosi tra le riserve.

Il difensore torinese si è allenato anche nei giorni di pausa e alla ripresa hasvolto la seduta con il gruppo. L’infortunio alla schiena è ormai alle spalle ma non può rischiare di entrare subito e farsi di nuovo male. Le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico e forse già con l’Udinese potrebbe ritrovare il campo.Niente da fare per Olivera che per la lesione al soleo della gamba sinistra dovrà rimanere in infermeria per almeno un mese. Un infortunio che non ci voleva visto il rendimento dell’uruguaiano. Proprio per questo motivo si sta parlando di un rinforzo ma con Spinazzola in grande spolvero e Mazzocchi che conosce bene il ruolo non dovrebbe essere acquistato nessuno. Oggi si torna a lavorare regolarmente con una sola seduta di lavoro mattutina