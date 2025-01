IL PIZZINO SPOT di Urgo: Le tre sostituzioni Se non giochi le Coppe meglio avere 16 giocatori buoni, così Conte non ha più dubbi sulla formazione

Lo ha detto anche Zibi Boniek a Radio Kiss Kiss: "Alle volte è meglio avere 16 giocatori buoni che 25, soprattutto se non giochi le coppe". Aurelio De Laurentiis lo ha preso in parola e sta sfoltendo la già esigua rosa del Napoli a più non posso. Qualche malelingua dice che lo fa per recuperare, almeno in parte, i 150 milioni spesi questa estate e per abbassare il monte ingaggi che aveva ormai raggiunto livelli di guardia, ma non è vero. Il vero motivo è che, così facendo, toglie ogni dubbio ad Antonio Conte sulla formazione da schierare e lo fa tornare - da nostalgico qual è - al massimo alle tre sostituzioni.