Inzaghi verso il derby: "Inter, Atalanta e Napoli per lo scudetto" I tifosi del Napoli aspettano il big match delle 18: poi il Napoli scenderà in campo a Roma

«Corsa scudetto? In questo momento Napoli, Inter e Atalanta hanno preso un po’ di vantaggio e sono le tre favorite. Ma non dimentico chi si potrebbe reinserire. Sono concentrato sulla mia squadra». Così Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa in vista della sfida con il Milan, in programma oggi alle 18 a San Siro. L’allenatore nerazzurro è tornato a parlare ancora della gara di Riad con i rossoneri: «Sigaro di Conceicao sopra le righe? Non mi interessa quello che è successo, mi interessa aver visto insieme alla squadraquello che abbiamo fatto bene in campo e quello che abbiamo sbagliato. Una partita è fatta di tanti momenti e di tanti episodi, dobbiamo essere bravi a reagire in modo diverso. I precedenti non vanno in campo».