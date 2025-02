Addio Comuzzo: salta definitivamente l'affare con la Fiorentina Il Napoli non accontenta la richiesta di Commisso: troppi 40 milioni

Niente da fare per il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo al Napoli. La trattativa sarebbe definitivamente saltata: niente accordo per la cessione a 30 milioni: 5 per il primo anno di prestito, 5 per il secondo e 20 per il riscatto obbligatorio. La Fiorentina non è scesa sotto i 40 milioni di richiesta iniziali. Per il Napoli non ci sono le condizioni per tentare un rilancio, anche se si era parlato di un'aggiunta di altri 5 milioni di bonus.