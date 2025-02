IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il gioco è fatto Riflessioni dopo la partita (non bella) tra Roma e Napoli

Della partita tra Roma e Napoli all'Olimpico non mi è piaciuto quasi niente. Gli azzurri, benché avvantaggiati dalle scelte iniziali di Ranieri, che definire al ribasso è dir poco, non sono stati in grado di approfittarne, non mettendo al sicuro la vittoria nel primo tempo quando hanno ben giocato e avuto almeno due nitide occasioni da gol con McTominay.

Poi, l'arbitro Fabbri non assegna due rigori netti ai partenopei, Anguissa, torna quello dello scorso anno, Antonio Conte dà indicazioni di resa ai suoi con cambi difensivi che snaturano la squadra e Neres non è in giornata di grazia. Così il gioco è fatto.