IL PIZZINO SPOT di Urgo: Harakiri napoletano Contro la Roma la squadra azzurra deve solo fare autocritica

Per Fabio Caressa - "Il piano di Ranieri ha funzionato", e ha aggiunto, non senza una buona dose di soddisfazione - "Antonio Conte è uscito scuro in volto". L'analisi è del tutto errata. È il piano del Napoli che nel secondo tempo non c'era o non ha funzionato. La Roma ha inserito, nel momento di maggior calo (o di maggior evanescenza) del Napoli, i suoi pezzi da novanta e questo ha di fatto aumentato la pressione sulla squadra azzurra, ma anche prodotto poco o nulla, come documentano ampiamente le cronache della partita. È stato il Napoli che ha fatto harakiri da solo senza l'aiuto di nessuno.