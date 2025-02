IL PIZZINO SPOT di Urgo: I due asinelli Bastava poco al Napoli per collezionare la sua ottava vittoria consecutiva

Bastava poco al Napoli per collezionare la sua ottava vittoria consecutiva, e se non c'è riuscito è un po' per un atteggiamento tattico inutilmente arrendevole e difensivo e molto per due gravi errori tecnici dei suoi calciatori. Ma se quello di McTominay (che non ce l'ha fatta proprio a seguire il leprotto Saelemaekers) può anche essere compreso dopo un'ora e mezza di gioco tirato e teso, anche a causa di una sudditanza anomala patita dagli azzurri nel secondo tempo, quello di Mazzocchi è stato .inconcepibile, tanto più se sei entrato da poco e ti fai attirare dal pallone perdendoti l'uomo alle spalle.