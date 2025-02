IL PIZZINO SPOT di Urgo: Chi sa tutto Fanno discutere le opinioni che vengono espresse sul futuro di Conte...

Il giornalista ed ex calciatore, Stefano Impallomeni, a Tmw Radio, durante la trasmissione 'Maracanà ha dichiarato: "C'è delusione da parte di Conte e della tifoseria, si aspettava di più anche Manna. Su Garnacho ha detto che non voleva superare il tetto salariale, ma sembra la storia di Kvara, ed è uno dei motivi per cui se n'è andato. Rimane la delusione di Conte, di un Napoli che resta competitivo, ma ci sono frizioni. Che vinca o che perda, per me il Napoli rischia di perdere Conte a fine stagione con un anno di anticipo". Che invidia per chi sa tutto, anche quello che i protagonisti ignorano.