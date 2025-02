Il crollo dell'Inter non cambia i piani di Conte Napoli primo in classifica, ma il tecnico allontanerà le pressioni di chi chiede lo scudetto

Un regalo inaspettato, e per questo ancora più gradito: ci pensa la Fiorentina del napoletano Raffaele Palladino a lasciare il Napoli solo al comando della classifica di Serie A. Nella prosecuzione della sfida contro l'Inter della 14esima giornata, interrotta per il malore a Edoardo Bove, i viola travolgono la squadra di Inzaghi con un netto 3-0. Erano 5 anni che l'Inter non perdeva con così tanti gol di scarto e veniva da 17 risultati utili consecutivi. E ora la classifica esalta gli azzurri: senza l'asterisco è il Napoli al comando con tre punti di vantaggio sui nerazzurri. La squadra di Conte guadagna in differita il titolo aleatorio di campione d'inverno, ma soprattutto si prepara alla breve ma intensa marcia di avvicinamento allo scontro diretto.

L'Inter arriverà al "Maradona" il 2 marzo, e prima il Napoli affronterà l'Udinese, domenica sera a Fuorigrotta, e poi due trasferte consecutive contro Lazio e Como. Per l'Inter un calendario sulla carta più impegnativo, con il bis contro la Fiorentina di lunedì, ma stavolta a San Siro. Poi un altro big match, contro la Juventus, e infine il Genoa. L'obiettivo del Napoli è di arrivare allo scontro diretto con un margine di vantaggio e provare a mettere distanza per il sogno del quarto tricolore. Ma Conte non dimentica la delusione per il pareggio beffardo contro la Roma di domenica, e punta sulla massima concentrazione. Contro l'Udinese il "Maradona" sarà sold out e non si può fallire