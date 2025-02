IL PIZZINO SPOT di Urgo: Molto onore! Il mercato di gennaio del Napoli continua a far discutere, soprattutto i nemici degli azzurri...

Per Paolo De Paola: "il mercato del Napoli è stato senza rispetto per Conte". Da qui una serie di considerazioni su tutto quello che il tecnico salentino ha fatto per la squadra e la società, manco se lo avesse realizzato senza che fosse stato speso neanche un euro e trasformando i pani in pesci. La stoccata finale è anche peggiore. “Il Napoli sulla strada dello Scudetto ha un solo avversario: De Laurentiis" - ha infatti aggiunto il giornalista - "Il mercato di riparazione andava onorato diversamente, senza provocare stampa e ambiente con certe sparate". Come si è solito dire: "Molti nemici, molto onore!".