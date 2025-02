Niente doppia seduta dopo la partita con l'Udinese, cambiato il programma Annullato il giorno di riposo, ma un allenamento è stato sostituito da una sessione video

Il Napoli è tornato ad allenarsi ieri mattina presso il centro sportivo di Castel Volturno per preparare la prossima sfida di campionato contro la Lazio. Una seduta differenziata: defaticante per chi ha giocato contro l’Udinese, più intensa per il resto della squadra. Inizialmente sembrava essere prevista una doppia seduta, invece non sarà così. Nel pomeriggio solo una lunga seduta video e poi il rompete le righe.