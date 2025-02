Napoli-Inter, da oggi biglietti in vendita: le curve a 55 euro In attesa della data e dell'orario del big match parte la caccia al ticket

Aspettando l’Inter. Da oggi i tifosi del Napoli potranno cominciare a comprare i biglietti per il prossimo big-match casalingo. Dalle ore 12, infatti, partirà la vendita dei tagliandi. Naturalmente per la data e l’orario si dovrà aspettare la comunicazione della Lega per anticipi e posticipi. Pertanto, al momento, sui biglietti verrà genericamente indicato domenica 2 marzo alle ore 15, ma l’inizio della gara potrebbe subire variazioni. Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita sarà riservata agli abbonati 24- 25, i quali potranno acquistare in via prioritaria un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card, “Fan Stadium Card”, nei limiti dei posti e dei settori disponibili.La vendita dei biglietti, disponibile esclusivamente online, si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di un abbonamento, per l’acquisto di un biglietto extra; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) di vendita libera aperta a tutti.Il primo prezzo è relativo alle prime due fasi, il secondo è la vendita libera:

I PREZZI

CURVE INFERIORI 40 e 45 euro

CURVE SUPERIORI 55 e 60 euro

DISTINTI INFERIORI 75 e 90 euro

DISTINTI SUPERIORI 105 e 120 euro

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 120 e 135 euro

TRIBUNA NISIDA 125 e 140 euro

TRIBUNA POSILLIPO 150 e 185 euro

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 175 e 215 euro