IL PIZZINO SPOT di Urgo: Involuzione azzurra Le parole del tecnico Conte dopo Napoli-Udinese confermano che si sta tornando indietro...

Le cose peggiori di Napoli-Udinese non sono stati gli errori marchiani dei giocatori in campo e neanche le svagatezze che sembrano essersi impossessate delle loro fragili menti, forse figlie di una forma fisica che sembra aver perso improvvisamente la sua brillantezza, ma le parole del tecnico leccese nell'immediato dopogara. Sentire riparlare di Europa e di punti utili per far fronte a questo scopo, giustificare una rosa che non sembra trovare già più il passo per le giocate decisive, sentire (inorriditi) del rischio di "motori fuori giri" la dice lunga sulla reale involuzione azzurra.