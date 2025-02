Conte perde i pezzi ma deve conservare il primo posto solitario a ogni costo Contro la Lazio c'è Raspadori per sostituire l'infortunato Neres, ma si valuta il cambio modulo

Il Napoli continua a perdere pezzi, e dopo gli infortuni di Olivera e Spinazzola perde anche David Neres. Problema muscolare durante la partita di domenica contro l'Udinese per l'attaccante: gli esami strumentali hanno evidenziato una una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Problema non da poco, che costringerà Neres a stare fermo per 4 o 5 settimane. Questo significa che salterà il big match contro l'Inter di inizio marzo al "Maradona", ma probabilmente anche la gara successiva. Una mazzata per Conte, che ha già perso Kvara nel mercato invernale e si è ritrovato con Okafor per sostituirlo, ma ancora alla ricerca della miglior condizione. Per questo l'allenatore azzurro opterà - quasi sicuramente, per Giacomo Raspadori, che ricoprirà il vecchio ruolo di esterno sinistro a partire dalla sfida di sabato pomeriggio a Roma contro la Lazio. Resta l'alternativa Ngonge, abituato di più a giocare a destra e che nelle ultime uscite è sembrato poco brillante. Nel frattempo Okafor dovrebbe ritrovare la miglior condizione e dare il suo contributo in attesa del ritorno di Neres. E per il Napoli a sinistra è una vera e propria emergenza: fuori Olivera e Spinazzola, e ora anche il brasiliano. La speranza è di recuperare i primi due in tempo per l'Inter, ma ora pesa più che mai il deludente mercato invernale.