Guaio Neres, le due possibili soluzioni: Raspadori al suo posto o il 3-5-2 Il Napoli resterà in emergenza almeno fino al termine del mese

Emergenza infortuni per il Napoli capolista, che a pochi giorni alla sfida in trasferta in casa della Lazio si trova senza tutti i giocatori del settore sinistro del campo. Già fermo Olivera, che rientrerà solo il mese prossimo, poi si è fermato anche il suo sostituto Spinazzola, anche lui di rientro a marzo. E poi l'ultima brutta notizia, con lo stop di Neres, che rimarrà ai box per almeno un mese e salterà il big match contro l'Inter, per tornare non prima della metà del mese prossimo. Una vera e propria tegola per Conte, che sia in difesa che in attacco dovrà adattare giocatori con ruoli diversi: lo farà ancora Mazzocchi, che sabato a Roma giocherà nel ruolo di terzino sinistro, mentre per sostituire Neres il favorito è Raspadori, in passato utilizzato spesso in quella posizione, ma non nella gestione Conte.

L'allenatore considera anche Ngonge, ma non per un posto da titolare, mentre Okafor deve ancora ritrovare la migliore condizione e a oggi non rappresenta la soluzione ideale. Non si esclude, però, anche un cambio di modulo: col ritorno alla difesa a 3 per un 3-5-2 con un centrocampo più folto e la coppia di attaccanti formata da Raspadori e Lukaku. Valutazioni che Conte farà in questi giorni, mentre l'attesa in città è tutta per Napoli-Inter del 2 marzo, con data ancora da confermare. Sarà il ritorno degli azzurri a Fuorigrotta, visto che ora sono attesi da due trasferte. Dopo la Lazio ci sarà quella col Como. Già solo nella prevendita sono quasi del tutto esauriti i biglietti per Napoli-Inter, con un altro sold out in arrivo con largo anticipo.