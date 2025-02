Biglietti Napoli-Inter: in migliaia fanno la fila virtuale La data e l'orario ufficiali si conosceranno solo tra una settimana

Alle 12 di ieri è partita la prevendita per Napoli-Inter riservata ai possessori di Fidelity Card. In fila, virtualmente, ci già dopo poche ore c’erano 12mila persone. Il rischio è che non tutti riusciranno ad acquistare un biglietto perché già poche ore dopo l’inizio della prevendita molti settori erano andati sold out. La prevendita era partita martedì ed era riservata, come riporta la nota ufficiale: “Ai titolari di un abbonamento per l’acquisto di un biglietto extra; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) di vendita libera aperta a tutti”. La data della partita verrà comunicata dalla Lega il 21 febbraio. Si giocherà nel weekend tra il 1 e il 2 marzo. Il primo prezzo è relativo alle prime due fasi, ilsecondo è la vendita libera.

VERSO? COMONAPOLI. Oggi alle ore 12:00 sarà attivata la vendita dei biglietti diComo-Napoli, valida per la 26ª giornata di Serie A Enilive, in programma domenica 23 febbraio alle ore 12:30 allo stadio G. Sinigaglia di Como. In seguito alla determina dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (Onsms), è stata vietata la vendita dei settori di casa ai residenti della regione Campania.