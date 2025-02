Conte vara un inedito 3-5-2 con un dubbio sulla corsia Politano e Mazzocchi si giocano un posto. Con Buongiorno c'è anche Juan Jesus

Antonio Conte deve ridisegnare la formazione a causa degli stop di Olivera, Spinazzola e soprattutto Neres. Il tecnico sembra orientato a cambiare modulo: si va verso il 3-5-2. In porta Meret, linea difensiva composta da Rrahmani e Buongiorno ai lati con al centro Juan Jesus. A centrocampo sulle corsie Di Lorenzo a destra ed a sinistra o viene adattato Politano o tocca a Mazzocchi, in mezzo confermati Anguissa-Lobotka-McTominay. Per affiancare Lukaku in attacco, Raspadori è favorito su Ngonge e Simeone. Da scartare l'opzione Okafor: non è in condizione per giocare dal 1'.