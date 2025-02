La nota lieta Raspadori, ma che dipende dal 3-5-2 che forse non convince Conte L'allenatore lamenta le scarse alternative dalla panchina a causa degli infortuni

Essere primi da soli dopo tre pareggi consecutivi significa tanto: il Napoli regge bene l'urto dei tanti infortuni e l'improvvisa emergenza sulla fascia sinistra. Però la vetta solitaria è in bilico, visto che questa sera toccherà tifare Juventus nel big match contro l'Inter. Tuttavia Conte sa che bisogna ritrovare compattezza in difesa: quattro reti in tre partite sono un segnale che qualcosa non sta funzionando, ma una buona notizia arriva dall'attacco. Raspadori seconda punta con Lukaku centrale ha trovato il gol da titolare e qualche guizzo interessante. Un ruolo a lui più congeniale, ma che dipende dal 3-5-2 che non ha convinto del tutto. Secondo Conte il problema restano le poche alternative dalla panchina. Domenica, intanto, seconda trasferta consecutiva: questa volta a Como.