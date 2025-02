Napoli, numeri da vera capolista aspettando lo scontro diretto con l'Inter Azzurri al comando a +2 sull'Inter, con la miglior difesa e il miglior rendimento esterno e interno

Tre pareggi consecutivi, ma Napoli ancora in vetta - a +2 sull'Inter - e numeri confortanti. Gli azzurri confermano la miglior difesa del campionato, nonostante Meret subisca gol da quattro partite consecutive - e il miglior rendimento in casa e fuori. Così Conte ha costruito un primato che va valorizzato in vista dello scontro diretto con l'Inter del 2 marzo (con data e orario ancora da stabilire) che può segnare la svolta della stagione. Gli azzurri sono meno brillanti anche a causa degli infortuni, ma l'ottima classifica regge, e Conte spera di recuperare Spinazzola e Olivera già per la sfida di domenica contro il Como: entrambi saranno valutati oggi alla ripresa e potrebbero puntare al rientro in panchina. Buongiorno, ormai recuperato, dovrebbe essere pronto a giocare l'intera partita.

Servirà un po' di pazienza, invece, per Neres, che tornerà tra circa 20 giorni. L'assenza del brasiliano dovrebbe portare Conte a confermare il 3-5-2 visto sabato contro la Lazio. La coppia Lukaku-Raspadori ha convinto, con l'attaccante italiano a suo agio nel ruolo naturale. Nel giorno in cui compie 25 anni, l'ex Sassuolo si candida come soluzione ai problemi offensivi del Napoli, che dopo l'addio di Kvaratskhelia e l'arrivo di Okafor, non ancora in condizione, sta segnando di meno. Resta forse questo il vero limite della squadra azzurra: una lacuna che il mercato di gennaio non ha colmato, eppure la marcia di avvicinamento al big match - con il "Maradona" ancora sold out - procede nel segno della capolista.