Napoli-Inter, polverizzati i biglietti: "Maradona" ancora sold out Venerdì si conoscerà giorno ufficiale e orario del big match di inizio marzo

Non appena è partita la vendita libera dei biglietti, oggi, dopo pochissimo, è arrivato il sold-out. Non ci sono più tagliandi disponibili, il Maradona sarà tutto esaurito per Napoli-Inter. Ne rimanevano pochissimi e sono stati polverizzati in giornata. Venerdì, invece, si conoscerà la data ufficiale della partita e il relativo orario.