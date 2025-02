A Como tornano i tifosi del Napoli: aumentata la capienza del settore ospiti Da 700 a 875 posti. Ripresa degli allenamenti a Castel Volturno: ottimismo per Spinazzola e Olivera

Quel pranzo sul Lago di Como: il Napoli si prepara alla trasferta di domenica alle 12,30, che può essere fondamentale in vista dello scontro diretto con l'Inter del turno successivo. Gli azzurri hanno 2 punti di vantaggio sulla squadra di Inzaghi, ed è fondamentale mantenere il margine per il big match del Maradona. Un passo falso al "Sinigaglia" potrebbe costare un sorpasso in classifica all'ultima curva, con l'Inter che sfiderà il Genoa a San Siro sabato. Ma non è solo il duello a distanza che stimola gli azzurri: sono tre i pareggi consecutivi, ed è andata tutto sommato bene, visto che il Napoli conserva il primato solitario. L'obiettivo è tornare alla vittoria, potendo contare anche sul ritorno dei tifosi in trasferta dopo quasi tre mesi.

Aumentata la capienza del settore ospiti, da 700 a 875 posti, anche per i residenti in Campania. Tutti gli altri potranno comunque occupare gli altri settori. Sarà una mattinata caldissima, visto che a Como c'è un clima di euforia dopo la vittoria contro la Fiorentina e la squadra di Fabregas più vicina alla parte sinistra della classifica. Ripresa a Castel Volturno, con Conte che spera di ritrovare Spinazzola e Olivera almeno per la panchina: più ottimismo per l'ex Roma. Si va verso la conferma del 3-5-2, con Buongiorno ancora titolare e Politano esterno a tutto campo sul lato destro. In attacco confermata la coppia Raspadori-Lukaku.