Cambiano gli equilibri per la lotta scudetto. La grana plusvalenze non preoccupa L'Atalanta fuori dalla Champions la rilancia in campionato come unica competizione. Orobici a -5

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della delicata sfida di domenica alle 12.30 in casa del Como, reduce dalla roboante vittoria sulla Fiorentina e in ascesa grazie ai rinforzi del mercato di gennaio. Per gli azzurri sarà l'ultimo atto prima dello scontro diretto contro l'Inter, che insegue a 2 punti di distanza e che sabato sfiderà il Genoa a San Siro. Ma nel frattempo, a metà settimana, la squadra di Inzaghi avrà anche la sfida contro la Lazio in Coppa Italia, per i quarti di finale. Conte seguirà l'evolversi del cammino della rivale con attenzione, così come ha fatto ieri nella brutta notte europea di Champions. L'eliminazione dell'Atalanta, fuori come il Milan, lascia alla squadra di Gasperini, oggi terza e a -5 dal Napoli, il solo campionato come competizione. Una rivale in più che presto potrebbe tornarsi a farsi avanti.

E la debacle europea allontana anche la speranza di quinto posto aggiuntivo per la prossima Champions, alzando il livello della competizione ai piani alti della classifica. Ma la giornata azzurra è scossa da una notizia di natura giudiziaria: la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, la Società e l'ad Chiavelli. Il presunto reato è falso in bilancio per le annate 2019 e 2020, relativamente agli acquisti di Manolas dalla Roma e Osimhen dal Lille. Si contestano presunte plusvalenze fittizie. Il rischio è di andare a processo, ma solo dal punto di vista legale. La Procura sportiva della FIGC, che aveva già assolto il Napoli per questo stesso presunto reato, ad oggi non si è espressa.