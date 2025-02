Febbraio nero ormai alle spalle: al Napoli serve una reazione Domani la sfida contro l'Inter per uscire dalla crisi: il "Maradona" sarà ancora una volta sold out

Il febbraio nero e` ormai alle spalle: il mese di marzo comincia domani, e il Napoli ha subito l'opportunita` di ritrovare vittoria e entusiasmo. L'occasione e` il big match piu` atteso, la sfida contro l'Inter al "Maradona" - con fischio d'inizio alle ore 18 - con lo stadio ormai sold out da settimane e l'attesa per una sfida forse non decisiva, ma molto importante. Una vittoria cancellerebbe la crisi degli azzurri, reduci da 3 punti in 4 partite, ma soprattutto riporterebbe il Napoli al comando. Il punto di vantaggio sull'Inter sarebbe soltanto uno, ma fiducia e entusiasmo sono gli ingredienti che servono per un finale di stagione ambizioso.

L'Inter, invece, provera` a staccare i rivali e gettare le basi per la vittoria del campionato. La squadra di Conte si avvicina a questa sfida con molte incertezze: l'infortunio di Anguissa ha scombussolato di nuovo i piani. Dubbio soprattutto sul modulo, con il 3-5-2 che sembra piu` probabile rispetto al ritorno alla difesa a 4. Conte vuole puntare ancora su Raspadori, piu` a suo agio nel sistema di gioco visto nelle ultime gare. Dubbi anche sul sostituto di Anguissa: Gilmour contende un posto a Billing, che resta il favorito per la maglia da titolare.