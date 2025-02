IL PIZZINO di Gerardo Casucci: A tutti i livelli Le colpe della crisi sono annidate nella natura stessa del Napoli post-scudetto a tutti i livelli

Sono stanco di questa ricerca spasmodica delle cause che hanno determinato la profonda crisi del Napoli. Facciamocene tutti una ragione: le attuali difficoltà non sono estranee alle tante prestazioni talvolta poco convincenti della squadra azzurra in questo campionato. Certo le assenze hanno pesato, su tutte quella di Olivera, che garantiva almeno il regolare svolgimento del 4-3-3, che ad oggi sembra il modulo tattico meglio conosciuto e apprezzato dai calciatori partenopei, ma le colpe temo siano ancora annidate nella natura stessa del Napoli post-scudetto e a tutti i suoi livelli societari.