IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Undici orsacchiotti L'unica cosa che cambierà la storia di questa partita e del campionato è se ci saranno undici leoni

Qualunque sia il Napoli che scenderà in campo nel tardo pomeriggio di oggi al Maradona contro l'Inter spero che abbia la forza, la qualità, l'orgoglio e la gioia di sapere chi è e cosa rappresenta. Non importa se vinca o se perda, non conta quale modulo adotterà, non ha nessuna importanza nemmeno se il tecnico che lo guida avrà in animo di restare o non veda l'ora di scappare altrove. L'unica cosa che cambierà la storia di questa partita e di questo campionato è se ci saranno undici leoni a dare battaglia o undici pecore a subirla. Ma che ci siano almeno - avrebbe esclamato Troisi - undici orsacchiotti.