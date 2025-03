Due giorni di riposo dopo il pari con l'Inter: si torna al lavoro domani Domenica alle 15 la sfida al "Maradona" contro la Fiorentina

Antonio Conte ha premiato i suoi ragazzi con due giorni di riposo. Considerato che con la Fiorentina si giocherà domenica prossima al Maradona, il tecnico riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio. Si dovranno valutare le condizioni di Mazzocchi mentre per Neres e Anguissa se ne riparlerà dopo la sosta. Da capire come sta Gilmour che è uscito dal campo trascinandosi la gamba. Ma forse era solo stanchezza visto la gran mole di gioco espressa. Olivera ha avuto un ottimo impatto con la partita. Pochi i minuti disputati dopo essere rimasto fermo per il problema al soleo. In ripresa anche Okafor.