Dai complimenti ai fatti concreti: e Conte sogna il "Maradona" senza pista Ieri l'allenatore azzurro ha incontrato il sindaco Manfredi

Due giorni di meritato riposo concessi da Antonio Conte al Napoli dopo il positivo pareggio di sabato contro l'Inter: una prestazione confortante, nonostante la vittoria manchi da 5 partite. Ma domenica sarà una nuova ripartenza: in vista delle ultime 11 giornate di campionato partirà una mini volata per lo scudetto, con quattro squadre pienamente in corsa e raggruppate in 6 punti. Oltre all'Inter, in vantaggio sugli azzurri di un punto, ci sono anche Atalanta e Juventus, rientrata nella corsa per lo scudetto. Toccherà al Napoli passare dalla buona prestazione contro la capolista ai fatti concreti, battendo domenica la Fiorentina al "Maradona".

Oggi la ripresa a Castel Volturno, con la novità del rinnovo ufficiale del terzino sinistro Mathias Olivera, che ha prolungato il suo contratto fino al 2030. L'uruguaiano festeggerà la firma col ritorno in campo dal primo minuto. E l'allenatore ha approfittato di una delle due giornate libere per visitare la città: ieri, in compagnia della moglie, è stato a Scampia, dove ha salutato alcune associazioni e al teatro San Carlo. Poi l'incontro col sindaco Manfredi, al quale Conte ha spiegato il suo sogno di vedere lo stadio senza la pista di atletica.